Maeva Ghennam au bord du malaise : ce handicap qui bouscule son quotidien

C'est dans une situation très handicapante que se retrouve Maeva Ghennam depuis quelques jours. La candidate de télé-réalité aux plus de 2 millions d'abonnés est apparue sur Snapchat avec des attelles aux deux mains lundi 21 septembre 2020. S'est-elle blessée ? Pas vraiment...

En réalité, c'est son travail d'influenceuse qui lui a causé du tort. En effet, la jolie brune a confié avoir contracté une tendinite... à cause de son téléphone ! "J'ai pas trop snappé aujourd'hui parce que j'ai une tendinite aux deux mains. À force de toucher mon téléphone, d'avoir une coque très très lourde et j'utilise mon téléphone toute la journée, j'ai une tendinite. Je n'ai plus de forces aux mains et là, j'ai très mal. C'est quand même très grave que ça m'arrive à 23 ans, mais grâce à Dieu, je suis en bonne santé...", a-t-elle déclaré.

Résultat, fini les stories à rallonge sur Instagram ou autre plateforme sociale, Maeva est à bout. "Donc là ,j'ai mis des attelles et je pense que demain j'irai chez le médecin. J'ai super mal aux mains, j'ai été faire un petit peu les boutiques avec ma mère et j'ai failli faire un malaise tellement j'avais mal... Je n'ai pas d'énergie, je ne me sens pas bien, c'est très rare que je sois comme ça. Même conduire, j'avais du mal, c'est horrible", a-t-elle précisé.

On se doute que ce pépin de santé doit beaucoup chagriner la célèbre Marseillaise qui ne s'éloigne jamais vraiment de son smartphone. D'ordinaire, ses fans ont même droit à un résumé complet de ses journées... Elle va donc devoir prendre son mal en patience avant de reprendre sa routine !

En attendant, cela ne l'empêche pas de prendre la pose de manière sexy pour ses followers comme elle sait si bien le faire ou encore de faire la promo de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde à laquelle elle participe actuellement sur W9. Vous l'aurez compris, rien ne semble pouvoir éloigner très longtemps Maeva Ghennam de sa bulle virtuelle...