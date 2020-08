Camélia Benattia enceinte : le sexe du bébé révélé, Tarek en larmes

C'est le 31 mai dernier que le couple a révélé attendre un heureux événement, en dévoilant la photo d'une échographie. "Après 4 ans de relation, un mariage et un déménagement à l'autre bout du monde, nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant, c'est très bizarre d'écrire cette phrase et je pense qu'aucun de nous deux ne réalise encore réellement, mais notre petite famille va s'agrandir et faire place à un cadeau de Dieu pour notre plus grand bonheur. (...) Je remercie Dieu de me donner la chance de porter la vie, le fruit de notre amour", écrivait Camélia.

Nul doute que Nabilla attend elle aussi avec impatience de rencontrer son neveu, un nouveau compagnon pour son fils Milann (10 mois).