Nabilla, nouvelle frayeur avec Milann : "Thomas avait les larmes aux yeux"

Malgré l'inquiétude pour Milann, la jolie brune n'a pas caché sa surprise en découvrant un médecin tout droit "sorti d'un film" : "Trop stylé, blond, avec une mèche en arrière... Il est venu, il a ausculté notre fils et il s'avère qu'il a, non pas une otite, mais une infection dans une des oreilles, celle qu'il se touchait tout le temps." Finalement, la situation s'est rapidement apaisée.

"Là il dort, on l'a mis sous médicaments, il fait une super nuit. Le médecin nous a dit que dans deux jours ça irait mieux. Mais je vous jure qu'hier, même Thomas avait les larmes aux yeux parce que notre fils était tellement triste, il pleurait, on ne savait pas quoi faire (...). On était paniqués, on savait qu'il avait quelque chose mais on ne savait pas quoi." Dimanche matin, fatigués mais rassurés, Nabilla, Thomas et leur bambin ont pu entamer une journée plus calme.