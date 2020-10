Manon Marsault a commis une erreur avec Tiago : les conséquences pour sa fille

La famille Tanti s'est agrandie le 2 septembre 2020. Manon et Julien ont accueilli leur petite fille Angelina, une petite fille qui les comble encore plus de bonheur. Et comme tous les parents qui avaient déjà un enfant, les candidats des Marseillais (W9) se sont promis de ne pas reproduire certaines erreurs avec leur deuxième bébé.

Jeudi 8 octobre, la belle brune de 31 ans s'est saisie de son compte Snapchat pour expliquer qu'elle était soulagée, car Angelina et Tiago (2 ans) faisaient leurs nuits en même temps. "Comme quoi, chaque enfant est différent. J'avoue qu'on a peut-être mal habitué Tiago aussi. Angelina, il y a beaucoup de choses qu'on ne reproduira pas, il faut apprendre de nos erreurs. Par exemple, Tiago a longtemps dormi avec nous. Jusqu'à maintenant, il dort encore avec nous. Angelina, dès qu'elle aura 6 mois, elle ira dans sa chambre", a précisé Manon Marsault.

La jeune maman a ensuite expliqué qu'Angelina lui avait fait quelques frayeurs : "Je vous présente mon meilleur ami, un mouche-bébé. Parce que mon bébé d'amour recrache du lait par le nez. Au début, ça a fait peur à maman, parce tu avais du mal à respirer. Maintenant on a l'habitude, hein."

Vous l'aurez donc compris, Manon et Julien Tanti commencent à trouver leur rythme à quatre et se font un plaisir de partager leur quotidien avec leurs fans, sur les réseaux sociaux. Le candidat de 32 ans a par exemple dévoilé un premier portrait de famille sur Instagram. On y découvre le papa et son fils hilares. À côté, sublime toute de blanc vêtue, la grande amie de Laura Lempika affiche un beau sourire, la petite Angelina dans les bras.