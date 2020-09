Manon Marsault et Julien Tanti de nouveau parents : Angelina est née !

La famille des Marseillais s'agrandit. Ce mercredi 2 septembre 2020, Manon Marsault a accouché de son deuxième enfant. La petite fille prénommée Angelina est le fruit de ses amours avec son époux Julien Tanti. C'est sur Instagram que le couple a annoncé l'heureuse nouvelle à ses millions d'abonnés.

"Je suis heureux les Fratés de vous annoncer la naissance de notre petite fille Angelina. Nous sommes enfin quatre. Je suis fier de ma famille, et fier de ma femme qui a mis au monde aujourd'hui une merveille. Angelina va bien, Manon va bien, tout le monde va bien, on vous embrasse", écrit l'heureux papa, signant ce message de "la famille Tanti". Ce joli texte est accompagné d'une photo de lui prenant la pose aux côtés de Manon Marsault et de leur adorable petite Angelina à la maternité.