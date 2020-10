Amélie Neten, sa soeur touchée par le cancer : l'espoir d'une rémission totale

Depuis plus de cinq ans maintenant, Amélie Neten partage avec sa communauté le combat de sa soeur, Jen, contre le cancer du sein. Et ce mercredi 7 octobre 2020, l'ancienne candidate de Secret Story a annoncé une très bonne nouvelle : la maladie qui les hante depuis tout ce temps s'est grandement affaiblie.

En effet, à travers un post Instagram où elle pose avec sa soeurette, toutes deux le sourire aux lèvres, elle écrit : "Aujourd'hui j'ai reçu un appel de ma soeur ! Un appel qui m'a fait tellement de bien... Ma soeur m'a annoncé qu'elle sort de chez son oncologue (médecin spécialiste des traitements des cancers). Vous savez tous qu'elle a affronté le cancer du sein comme de nombreuses femmes malheureusement. Aujourd'hui elle est tellement heureuse, cela fait deux ans et demi qu'elle n'a pas fait de récidive. Encore deux ans et demi et elle sera en rémission totale ! Elle est en très bonne santé, si vous saviez comme je suis contente pour elle." Une nouvelle qui tombe à pic en cet Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation du cancer du sein. D'ailleurs, Amélie Neten en profite pour inciter ses followers à aller se faire dépister.

Et pour conclure, elle adresse ses pensées émues à ceux qui ont toujours fait preuve de soutien à leur égard, à sa soeur bien-aimée et à elle. "Jen et moi on vous embrasse, et on en profite aussi pour vous remercier également pour tous les messages adorables que vous nous avez envoyés pendant ce long combat ! Prenez soin de vous, car votre vie peut être chamboulée d'un jour à l'autre à cause de la maladie ! We love you."

Alors, forcément, c'est avec beaucoup de joie que les internautes ont découvert sa publication. Et ils sont nombreux à avoir félicité le courage de Jen. Parmi les commentaires des anonymes se trouvent également ceux des amis de télé-réalité d'Amélie, comme Maeva Ghennam, Fred des Anges, Stéphanie Clerbois, Anaïs Camizuli ou encore Maude et Sabrina Perquis.