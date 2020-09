Françoise Laborde et Sophie Davant se dénudent : pied-de-nez au comité Miss France

Elles sont 19 à s'être rassemblées pour faire passer un message des plus importants. Line Renaud, Chantal ­Thomass, Zabou Breitman, Christine Kelly, Françoise Laborde, Faustine Bollaert, Cécile de Ménibus, Caroline Roux, Sophie Davant, Laura Tenoudji, Fabienne Carat et d'autres encore ont pris la pose pour appeler les femmes à se faire dépister contre le cancer du sein. Lors du photoshoot, Anaëlle Guimbi, la Miss déchue pour avoir posé topless dans le cadre de cette lutte, était également invitée.

Françoise Laborde, à l'origine de cette réunion 100% féminine, a d'ailleurs eu la fine idée de reprendre l'idée des fameuses photos qui ont valu à Anaëlle de se faire écarter du concours Miss Guadeloupe 2020. Ainsi, elles apparaissent toutes en blaser noir et justaucorps chair, et dévoilant un body painting au niveau de la poitrine. "Vous trouvez ça indécent ? Nous ce qu'on trouve indécent c'est que tous les ans 12 000 femmes meurent du cancer du sein !", est le message qui accompagne cette campagne. "C'est une façon de dire : ça suffit la pudibonderie, l'interdiction des décolletés trop plongeants, explique Françoise Laborde au Journal du dimanche. Ce qui compte, c'est que les femmes se fassent dépister."

Difficile de ne pas y voir un pied de nez au comité Miss France, lequel n'a vraisemblablement pas su voir l'importance de l'initiative d'Anaëlle Guimbi à se dévêtir, ce qui lui a valu de lourdes critiques après coup. Alexandra Rosenfeld était notamment montée au créneau, quitte à s'attirer les foudres de Sylvie Tellier.

Au-delà de ce petit règlement de comptes, la priorité reste de se faire dépister, et ce malgré la crise sanitaire. "Nous craignons que les femmes renoncent à se faire dépister à cause du Covid. Le cancer du sein reste la première cause de mortalité pour les ­Françaises. Grâce au dépistage précoce, cet examen peut sauver des vies !", rappelle Céline Lis-Raoux, la fondatrice de l'association RoseUp, qui a co-organisé cette photo de groupe.