Miss Guadeloupe : Sylvie Tellier, très cash, tacle Alexandra Rosenfeld

Anaëlle Guimbi est devenue, malgré elle, le symbole de tout ce qui ne va pas au sein du comité Miss France. Sa disqualification la veille de l'élection Miss Guadeloupe pour avoir posé topless dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein a déchaîné les passions, à tel point que Sylvie Tellier a été forcée de réagir à plusieurs reprises. La patronne des reines de beauté a même tenté de se rattraper en proposant à la jeune candidate de se représenter l'année prochaine, en vain. Mais, dans la tourmente, elle a pu compter sur le soutien d'Iris Mittenaere, avec laquelle elle semble s'accorder sur un point en particulier : les Miss qui ont "voulu faire du buzz" sur le sujet.

Un jugement établit par Iris Mittenaere lors d'une interview pour Le Parisien et qui laisse penser qu'Alexandra Rosenfeld était prise pour cible. Et pour cause, la compagne d'Hugo Clément est la seule ex Miss à s'être exprimée publiquement sur l'affaire. "Tout mon soutien à la belle Anaëlle Guimbi, candidate à Miss Guadeloupe 2020, évincée de la compétition pour avoir posé 'dénudée'. La photo en question ? Un beau cliché où on ne distingue quasiment rien, réalisé pour soutenir une campagne d'information sur le cancer du sein. On est en 2020, ce genre d'engagement devrait être salué plutôt que puni", regrettait-elle sur ses réseaux sociaux.



Pour TV Mag, Sylvie Tellier ne s'est pas cachée d'avoir été surprise de cette prise de position, voire même offensée. "Ce que j'apprécie moins c'est Alexandra Rosenfeld qui a posté un message sur Instagram en ignorant le contexte contrairement à Iris qui connaissait l'histoire car elle m'avait téléphoné avant de s'exprimer, a-t-elle fait valoir. Pour la candidate à Miss Guadeloupe, on n'a pas jugé une jeune femme qui réalise une photo de son propre gré en soutien à la lutte contre le cancer du sein mais on a jugé une photo en ignorant un contexte. Après, le timing n'a pas été adéquat à la prise de décision. Je suis profondément choquée par ce faux procès." Ambiance...