Miss Guadeloupe : La candidate destituée a été dénoncée, Sylvie Tellier désolée

Elle a tardé à répondre à la polémique ! La présidente de la société Miss France, Sylvie Tellier, a confirmé à l'AFP : "Le comité Miss Guadeloupe a reçu une dénonciation concernant les photos de cette jeune femme. Et même s'il est évident que ces photos n'ont rien d'obscène ou d'érotique, nous avons appliqué le règlement pour éviter toute procédure à l'encontre de l'association de Guadeloupe."

L'ancienne Miss France 2002 s'est dite "désolée et attristée de cette situation" et a regretté "une société de la dénonciation" où "tout va trop vite", y compris des "accusations mensongères de racisme sur les réseaux sociaux" car "il est évident que cette jeune femme n'a pas participé à des photos vulgaires" et que la "cause est belle". Mais "on ne peut pas faire d'exception", dit-elle.

C'est donc finalement Kenza Andreze Louison, 20 ans, qui a été élue Miss Guadeloupe 2020.