Kenza Andreze Louison élue Miss Guadeloupe 2020 en pleine polémique

J'en sortirai plus forte

Déboussolée, Anaëlle a fait part de sa peine sur Twitter en écrivant à ses fans : "C'est avec regret que j'ai appris ma disqualification ce soir, mais je reste persuadée que tout arrive pour une raison. J'espère que les personnes qui ont fait parvenir la photo au comité dormiront bien ce soir. :) J'en sortirai plus forte." Sûre d'elle, la jeune femme déclare également ne pas regretter cette séance photo qui a été fait pour une cause noble, prévenir le cancer du sein. "Cependant, je ne regrette en aucun cas d'avoir posé pour ces photos, et d'avoir défendu cette cause. Avec le peu de recul que j'ai, si c'était à refaire je referais exactement la même chose. I'm proud of it !" commente-t-elle, non sans une certaine amertume.