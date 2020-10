Manon et Julien Tanti se lâchent : enivrement à plusieurs milliers d'euros

Depuis qu'ils ont emménagé à Dubaï, Julien Tanti et sa femme Manon Marsault semblent plus heureux que jamais. D'une part car ils ont accueilli il y a quelques semaines leur deuxième enfant, une petite fille prénommée Angelina, et d'autre part en menant la belle vie. En effet, si on savait qu'ils avaient bien réussi grâce au programme des Marseillais, mais aussi grâce à de bons investissements, ils ont fini de prouver jeudi 1er octobre 2020 qu'ils pouvaient tout se permettre !

Lors d'un dîner au cours duquel était conviée Maeva Ghennam, de passage aux Émirats arabes unis, Julien et Manon se sont offert une petite folie : celle de déguster une bouteille de vin très cotée, un Château Petrus 1953. Et d'après nos recherches, mieux vaut savourer chaque gorgée étant donné le prix onéreux qui l'accompagne. Bien qu'elle ne soit pas toujours la même selon les sites spécialisés en grands crus, sa valeur oscille toujours entre 3 000 et 5 000 euros la bouteille. Wine Decider par exemple estime son prix moyen à 4 627 euros, quand I Deal Wine indique une cote actuelle à 3 162 euros. Le site Vins Grands Crus se positionne quant à lui sur la somme de 3 588 euros.

Il n'y a pas que le vin qui fait débourser beaucoup d'argent aux parents de Tiago et Angelina. Les voitures obtiennent elles aussi leurs faveurs. Avant d'aller au restaurant, la candidate de télé-réalité était même sur le point d'acquérir un nouveau véhicule, et pas des moindres. Problème, elle a longuement hésité entre deux modèles, de luxe bien évidemment. Via son Instagram story, elle a même demandé de l'aide à ses followers pour l'aider à choisir entre une McLaren noire et une Lamborghini Aventador blanche, toutes deux avoisinant les sommes entre 200 000 euros et 500 000 euros. "Je sais plus quoi faire, je suis perdue dans ma life", se désole-t-elle presque auprès de sa communauté. L'histoire ne dit pas à bord de quelle voiture elle est rentrée chez elle...