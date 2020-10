Nabilla fête le premier anniversaire de Milann : "Je pleure de joie"

Aujourd'hui est un jour très spécial pour la famille Vergara, Milann fête son premier anniversaire ! Toujours aux petits soins pour son garçon, Nabilla a posté une magnifique photographie de son boutchou sur Twitter en lui adressant quelques mots d'amour.

"Aujourd'hui mon bébé a un an ! Je pleure de joie mon plus beau cadeau, ma plus belle réussite merci mon dieu. Je suis une mère comblée", écrit-elle, très émue. Pour immortaliser cette journée importante, la femme de Thomas Vergara prépare actuellement une immense fête dans leur propriété de Dubaï. Entourée de ses assistantes, la jeune maman de 28 ans a invité ses proches et a réservé de nombreuses surprises pour son fils. Sur Snapchat, elle explique : "Aujourd'hui, c'est son anniversaire mais c'est aussi le mien parce qu'il a totalement changé ma vie. C'est passé trop vite, il a un an, il marche, il nous donne tellement de bonheur !"

Aux anges depuis la naissance de son fils, Nabilla avait dévoilé ses premiers pas en tant que maman dans l'émission Clique (Canal +) en février 2020. Face à Mouloud Achour, l'ancienne candidate de télé-réalité avait expliqué : "Je suis très heureuse, j'apprends ce nouveau métier de maman qui est pour moi le plus beau métier du monde. Je me redécouvre parce qu'à la base, je n'aimais pas du tout les enfants, c'était pas du tout mon truc... J'étais genre allergique aux enfants, je ne les supportais pas. Maintenant, j'adore".

Un peu angoissée après l'arrivée de son fils, Nabilla a révélé avoir été très inquiète de ne pas être une bonne mère et avait dévoilé toutes ses interrogations vis-à-vis de son fils Milann. "Comment je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il va m'aimer ? Comment je vais l'éduquer ? Est-ce que je vais être à la hauteur pour ce petit être humain ? Puis, c'est une énorme responsabilité ! Moi qui étais jeune, un peu insouciante, tout d'un coup, je me suis dit 'on y va, quoi" avait-elle confié. Un an après son accouchement, Nabilla peut être fière d'être devenue une maman parfaite pour son adorable Milann.