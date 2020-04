Nabilla : Premiers détails sur sa maison sur mesure qui s'annonce grandiose

Depuis plusieurs jours, Nabilla et son mari Thomas Vergara ont entrepris de faire des travaux chez eux à Dubaï. Un projet pharaonique pour le couple qui ne lésine pas sur les moyens pour obtenir tout ce dont il rêve. Après avoir annoncé cette bonne nouvelle à ses abonnés, la maman de Milann a repris la parole jeudi 9 avril 2020 sur Snapchat pour en dévoiler un peu plus sur ce qui les attend. "J'en sais plus sur les travaux ! Ils vont me faire des dessins, on va beaucoup casser...", a-t-elle confié.

Au programme : "Une cuisine américaine, un immense dressing, celui de mes rêves, ça va être grandiose. On a parlé aussi pour la chambre de mon fils, il aura une immense chambre. On va casser la terrasse pour l'agrandir, pareil, la piscine, on va l'agrandir, on va mettre du teck par terre, ça va être canon. Plein de petites choses comme ça... Je peux pas rentrer dans les détails, car c'est assez long et compliqué, mais on va avoir une maison de malade, donc je suis trop contente !"

Son projet compromis par le coronavirus ?

Des travaux de cette ampleur ne se réalisent toutefois pas sans concessions. Nabilla le savait, elle devra bientôt quitter son nid douillet pendant quelque temps. L'heure est donc à la réflexion pour elle et Thomas. "Ils m'ont donné une estimation pour les travaux, ce sera entre 3 et 6 mois. Du coup, la maison ne sera pas habitable, surtout avec un petit bébé. Il faudra qu'on habite ailleurs. On va s'organiser, peut-être retourner en Europe, peut-être rester à Dubaï... En tout cas, c'est le projet." En outre, les amoureux qui se sont rencontrés dans Les Anges se sont inquiétés de savoir si leur projet était réalisable pendant la crise sanitaire liée au coronavirus, et la réponse est oui ! "Les travaux à Dubaï ne s'arrêtent pas du tout, ils continuent. Par contre, je ne sais pas quand on va commencer", a-t-elle indiqué.

Un moindre mal pour la jeune femme de 28 ans qui accomplit tous ses objectifs un par un. "Je suis hyper excitée d'avoir ma propre maison sur mesure, c'est le rêve de ma vie, comme celui d'avoir un enfant, d'être mariée... Je suis très très contente. Ça va être magnifique. Comme on est super bien ici, je pense qu'on va faire un bon bout de chemin à Dubaï."