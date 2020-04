Nabilla maman prévoyante : le beau cadeau qui attend Milann à ses 18 ans

Le 11 octobre 2019, la vie de Nabilla a été bouleversée. Ce jour-là, son fils Milann est né pour leur plus grand bonheur à son mari Thomas Vergara et à elle. Maman complètement gaga de son bébé de 5 mois, elle ne veut rien oublier des premiers instants de sa vie. C'est pourquoi elle est ravie d'avoir à sa disposition un carnet de naissance. Un beau cadeau qu'elle a déjà commencé à remplir. Au fil des pages, la jolie brune pourra recueillir les premiers mots de Milann, se remémorer le jour de sa naissance, inscrire le prénom qu'il aurait pu porter, mais aussi ses premières impressions vis-à-vis de la parentalité ou toute autre chose qui compte à ses yeux.

Sur Snapchat ce lundi 6 avril 2020, Nabilla en dit plus à ce sujet et explique prévoir de l'offrir à son fils lorsqu'il sera plus grand. "On va finir le carnet de naissance de mon fils. Il est trop bien, ce carnet, c'était trop un beau cadeau. Comme ça, quand il aura 18 ans et qu'il voudra s'en aller, je lui montrerai tout ce qu'on a vécu ensemble. Je lui offrirai peut-être à ses 16 ans... ou après, je verrai. En tout cas, je suis en train de lui faire son petit carnet, c'est trop chou, on met des photos, des petites anecdotes qu'on a vécues tous les deux, des petites choses sur sa naissance... Voilà, je me suis promis que j'allais le terminer. J'ai acheté une machine aussi pour imprimer les photos, comme ça je peux les coller. Il en saura un peu plus, comme ça", a-t-elle confié, heureuse, avec Milann dans les bras.

Des souvenirs, Nabilla n'en manquera pas. À commencer par celui de son accouchement. Et pour cause, au début de l'année 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité révélait que ce grand moment avait été filmé. Un moment cher à son coeur qu'elle regarde "une fois par mois" comme elle l'assurait. "Et cette vidéo, je l'ai mise sur une clef USB et une autre clef USB et encore une autre pour ne pas la perdre parce que je pense que je la regarderai toute ma vie. Je suis trop contente d'avoir cette vidéo."