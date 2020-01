Nabilla maman : son accouchement a été filmé

Le 11 octobre 2019, la vie de Nabilla a été bouleversée. Ce jour-là, son fils Milann est né pour son plus grand bonheur. En plus d'avoir en tête des souvenirs précieux de son accouchement, la jolie brune détient également une vidéo. En effet, sur Snapchat, l'épouse de Thomas Vergara a confié que la naissance de son premier enfant avait été filmée. "J'étais en train de regarder la vidéo de mon accouchement. En fait, quand j'ai accouché, je suis tombée sur un adorable médecin qui m'a fait une vidéo. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont ça. C'est la vidéo complète de mon accouchement, explique-t-elle très émue. J'ai même les premiers cris de mon fils quand il est venu au monde."

Les larmes aux yeux, Nabilla poursuit en remerciant le ciel de lui avoir permis de revivre ce moment incroyable avant de réaliser sa chance. "Je me dis que la vie est incroyable. C'est magnifique, on aime une personne et le fruit de cet amour, c'est un nouvel être humain. Donc on en revient toujours à l'amour et pour moi l'amour, c'est la chose la plus importante au monde." Pour être sûre de ne pas perdre cette fameuse vidéo, l'influenceuse de 27 ans explique avoir pris toutes les précautions. "Et cette vidéo, je l'ai mise sur une clef USB et une autre clef USB et encore une autre pour ne pas la perdre parce que je pense que je la regarderai toute ma vie. Je suis trop contente d'avoir cette vidéo. Je la regarde une fois par mois", assure-t-elle.

Pour ne rien cacher à ses abonnés, Nabilla explique en détail la situation dans laquelle elle se trouvait avant de rencontrer son fils pour la première fois. "Elle dure exactement cinq minutes et c'est hyper touchant parce que l'assistant de la personne qui m'a accouchée a commencé à filmer avant que mon fils ne sorte et on voit que mon mari et moi, on a peur, il me serre la main et on se regarde. Et dès qu'on entend la voix de ce bébé qu'on a attendu pendant neuf mois, on se met à pleurer. Ils me l'ont tout de suite mis sur moi, j'ai commencé à lui faire des bisous, il était tellement beau. Je lui ai dit 'c'est toi qui était dans mon ventre'. On m'entend dans la vidéo. C'était magique." Bien entendu, si la jeune maman est prête à évoquer son accouchement sans tabou, elle compte bien garder cette vidéo privée. "Il n'y a personne qui l'a vue à part mon mari et moi", précise-t-elle.