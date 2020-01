Nabilla : Son cri d'amour pour Thomas, sept ans après leur rencontre

Alors que dans le monde de la télé-réalité, les couples sont tous plus éphémères les uns que les autres, il en est un qui a prouvé le contraire, celui formé par Nabilla et Thomas Vergara. En effet, contre toute attente, et en dépit de leurs nombreuses frasques, les tourtereaux sont toujours ensemble. Mieux encore, ils sont désormais mariés et parents d'un petit garçon prénommé Milann. Lundi 13 janvier 2020, Nabilla était donc ravie de passer un nouveau cap avec son homme, à savoir leurs sept ans de relation. Sur les réseaux sociaux, la jolie brune de 27 ans a étalé son amour au grand jour.

D'abord sur Twitter, avec une tendre déclaration : "Aujourd'hui, ça fait 7 ans que j'ai rencontré l'homme de ma vie, mon mari, le père de mon fils @ThomasVergara. Je t'aime plus que tout au monde." Puis via sa story Instagram, où là encore les mots "je t'aime" semblent être les seuls prononçables pour l'ancienne bimbo. À cette occasion, la joyeuse famille s'est envolée vers Los Angeles pour vivre ses premières vacances à trois. Un séjour loin de Dubaï où ils résident qui s'annonce d'ores et déjà mémorable et où l'amour sera forcément du voyage.

Nabilla et Thomas Vergara en ont vécu, des choses, avant d'en arriver là. C'est en 2013 que leur histoire a commencé sur le tournage des Anges (NRJ12). Depuis, ils ne se sont plus quittés, même lors de la tristement fameuse affaire du couteau. Passé le tourbillon médiatique qui a suivi ainsi que le passage en prison de Nabilla, les tourtereaux sont revenus plus forts et plus amoureux sur le devant de la scène. En mai 2019, ils se disaient "oui" à Londres au cours d'une cérémonie très intime, quelques mois seulement avant d'accueillir leur premier enfant, Milann. Une love story qui se termine de la meilleure des manières !