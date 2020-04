Nabilla Benattia choquée par Thomas : "Je ne le reconnais plus"

Malgré le confinement qui est aussi imposé à Dubaï, Nabilla Benattia continue à divertir ses abonnés sur Snapchat. Le 2 avril 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité de 28 ans s'est de nouveau saisie de son compte afin de partager avec ses fans une nouvelle concernant son mari Thomas Vergara.

La maman de Miann (5 mois et demi) trouve en effet que le beau brun de 33 ans ne se comporte pas comme d'habitude. "Thomas devient trop bizarre. Ce matin, il a demandé une tondeuse et il a commencé à tondre l'herbe. Après, il a tout nettoyé... Trop bizarre. Carrément, il a rangé ses caleçons par couleur. Il a rangé ses chaussettes ensemble, la bonne chaussette avec la bonne marque, alors que, d'habitude, c'est n'importe quoi. Il a rangé tous ses habits par couleur. Il me fait trop peur, je ne le reconnais plus", a-t-elle expliqué. La fée du logis aurait-elle lancé un sort dans sa maison ? Mystère...

Cela a en tout cas rendu Nabilla (faussement) grognon, car elle s'en est ensuite prise à Thomas Vergara. Et, horreur, elle a ensuite découvert qu'elle avait un bouton non loin du menton. "Quand j'ai un bouton comme ça, j'ai envie de lui faire la misère", a-t-elle déclaré. Un sujet qu'elle avait déjà évoqué hier.

Soupçonnée d'avoir fait quelque chose à son visage, la brunette a précisé à ses abonnés que c'était simplement les filtres qui le modifiaient parfois. "C'est marrant, parce qu'à chaque fois que je mets un filtre sur Insta story, il y a des gens sur Twitter qui me disent : 'Mais qu'est-ce que tu as refait ?' Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?!! On est en confinement, les gars ! La seule chose que je fasse, c'est des boutons, vous voyez. Plein, plein, plein, comme quand j'étais enceinte", confiait-elle.