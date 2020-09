Nabilla Benattia, une mère porteuse pour Milann ? Graves accusations

Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont parfois au coeur des rumeurs les plus folles. La dernière en date ? La belle brune de 28 ans n'aurait jamais été enceinte de Milann (11 mois).

Le 24 septembre 2020, Thomas a en effet partagé sur Snapchat une publication dans laquelle une personne assure que Nabilla est une "menteuse" et une "voleuse". "Voilà le faux ventre qu'elle a acheté et porté durant sa grossesse. Oui, Nabilla n'a pas donné naissance à Milann, elle vous a usurpé tout autant que vous êtes, peut-on lire (tel quel) en légende d'une image de faux ventre. Nabilla ne voulait pas prendre de poids ni avoir des vergetures et surtout ne pas accoucher par peur des risques. Elle a donc fait appel à une mère porteuse ou a adopté son enfant. Elle a acheté son faux ventre en silicone. (...) Ma source est sûre de sûre, car je l'ai vu de mes propres yeux. N'oubliez pas la semaine qui a suivi son soit-disant accouchement, elle a mis un bébé en plastique à la place du vrai bébé. La cicatrice de la césarienne qui n'existe pas et surtout, elle porte des gaines le jour même, chose qu'il est interdite de faire. Le bébé n'était pas encore chez elle car il y a eu des complications avec la mère porteuse ou la mère adoptive. Alors Nabilla a dû acheter un faux bébé."

Le beau brun de 34 ans est tombé sur ce message. Une publication qui l'a bien fait rire. Il s'est donc vite saisi de son compte Snapchat pour réagir. "Il faut faire attention à ce genre de personnes, ce sont les plus dangereuses. C'est très très grave. Comme quoi ma femme a fait appel à une mère porteuse... C'est des fous", a-t-il simplement déclaré. Et de rappeler qu'en effet, après l'accouchement de Nabilla, une personne avait affirmé que Milann était une poupée. "Qu'est-ce que j'ai pu rire ! Vous êtes fous. Je suis sûre que cette fille, elle y croit. C'est des fous. J'espère que cette blague vous a fait rire. Nous, elle nous a pliés de rire. Il faut faire attention à ce qu'on lit sur internet. Les gens sont fous", confiait-il à l'époque.