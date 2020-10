Amelie Neten a grossi : critiquée, elle assume son poids et recadre des internautes

On le sait, Amélie Neten n'a pas sa langue dans la poche. Alors, lorsqu'il s'agit de recadrer les internautes, elle ne passe pas par quatre chemins. D'ailleurs, mardi 13 octobre 2020, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est emparée de son compte Instagram pour faire une mise au point après que ces derniers l'ont inondée de messages... au sujet de son poids. "Alors oui, j'ai grossi et alors ? Je fais du sport et même si je voulais rester comme ça, ce n'est pas votre problème ! Arrêtez de juger les gens, à cause de votre comportement, les gens fragiles peuvent voir leur vie basculer, donc STOP !", a-t-elle écrit en dévoilant une capture d'écran du commentaire peu agréable d'un follower.

Un message qui a laissé croire qu'elle pourrait avoir été affectée par ce genre de remarques. Mais il n'en est rien. Plus tard, dans sa story, la jolie Belge a tenu à rassurer tout en faisant passer un message très clair. "Les amis, ne vous tracassez pas, tout va bien, ça ne m'atteint pas ! Franchement, je suis très heureuse dans ma vie, et comme on dit, quand on est heureux en amour, heureux en famille, bah on prend un peu de poids, on se fait plaisir... j'assume complètement !", explique-t-elle.

Ce qui me rend triste...

Reste qu'Amélie Neten est agacée de constater que certains cherchent encore à se montrer malveillants. Elle appelle à la tolérance : "Le seul truc que j'aime pas, c'est que tous les jours, c'est 't'as grossi, etc.'. Je vous l'ai dit c'est pas à vous que je dois plaire, c'est à mon homme, tant que je plais à mon homme, c'est le principal. Ce qui me rend triste, c'est que vous ne savez pas la vie des gens, vous ne savez pas si les gens sont malades, s'ils prennent des médicaments qui font grossir ou s'ils ne sont pas bien dans leur peau à cause d'une certaine situation, vous ne savez rien ! Alors arrêtez ça, je ne comprends pas, arrêtez d'avoir un jugement sur tout."

Après avoir mis les points sur les "i", Amélie Neten s'est libéré l'esprit en s'octroyant une bonne soirée à Dubaï avec ses copines, Nabilla Benattia, mais aussi Maeva Ghennam et Manon Marsault. À noter que la jolie blonde est aux Émirats arabes unis depuis plusieurs jours maintenant. Elle a même été conviée au premier anniversaire du fils de Nabilla, Milann, le 11 octobre dernier.