Caroline Receveur, son fils dans son lit tous les soirs : son intimité avec Hugo Philip bouleversée ?

Lundi 23 novembre 2020, Caroline Receveur a partagé une adorable nouvelle photo de son fils Marlon (2 ans) via sa story Instagram. On y voit le petit bonhomme paisiblement endormi dans le lit de ses parents. Un détail qui n'a pas échappé aux internautes. L'un d'entre eux s'est d'ailleurs demandé s'il dormait avec Caroline et son mari Hugo Philip "tous les soirs". Une question à laquelle celle qui vit à présent à Dubaï, a répondu.

"Ouiii et c'est le meilleur moment de la journée", a-t-elle confié avec enthousiasme. Et pour elle de réagir aux critiques avant même qu'elles n'arrivent : "Peu importe ce que disent les pédiatres, les autres parents, la famille... faites ce qui vous semble juste et ce qui vous rend heureux. Il n'y a pas de manuel d'éducation à suivre à la lettre, juste écoutez votre coeur et les besoins de votre enfant. Ne culpabilisez pas de faire différemment de vos copines ou vos collègues. Personne ne sait mieux que vous et lui ce dont vous avez réellement besoin." Caroline Receveur précise avec humour qu'à l'âge de 15 ans, Marlon "dormira dans sa chambre quoi qu'il arrive".

D'humeur à bien vouloir répondre aux questions de ses abonnés, la jolie blonde de 33 ans a fait comprendre à l'un d'entre eux que le fait de dormir avec son fils au quotidien ne l'empêchait pas pour autant de mener une vie intime avec Hugo Philip. "La vie intime d'un couple n'a pas nécessairement lieu la nuit, dans un lit ou au moment de se coucher", a-t-elle rappelé. Et d'ajouter : "Comme je l'ai dit, chacun et chaque couple doit trouver son équilibre pour que tout le monde se sente à sa place (enfant, maman et papa). À chacun de réfléchir à la meilleure façon d'allier une vie intime avec une vie de parents. Bien sûr ce n'est pas facile mais il y a toujours une solution à TOUT".