Mariage de Caroline Receveur : tous les détails sur sa bague et photos inédites

Désormais, Caroline Receveur et Hugo Philip se concentrent sur un autre projet. Après avoir vécu à Paris et Londres, c'est à Dubaï que la jeune femme a pris la décision de poser ses valises avec son mari et son fils. Une nouvelle qu'elle a annoncée sur son blog le 13 juillet dernier. "J'adore la France, son histoire, son patrimoine culturel, son charme unique, ses paysages, mais j'aime aussi voyager, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, faire des rencontres et m'ouvrir à l'inconnu, car je suis sans cesse en mouvement et je ne supporte pas de rester au même endroit trop longtemps. J'ai un réel besoin de me challenger et je suis frustrée de ne pas tenter. Clairement, je préfère oser et me planter que de ne rien faire", avait-elle tout d'abord écrit. Elle a ensuite expliqué qu'après mûre réflexion, Hugo Philip et elle s'étaient tournés vers les Émirats arabes unis, notamment parce qu'elle savait qu'ils y seraient en sécurité. "Après avoir vécu un événement traumatisant il y a quelques années, et aussi parce qu'en tant que personnalités publiques nous sommes plus 'épiées' que la normale, la notion de sécurité pour ma famille et pour Marlon est devenue une priorité dans mon quotidien", écrivait la jeune femme.