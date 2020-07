Caroline Receveur : Mariage surprise avec Hugo Philip, premières photos

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Ce 11 juillet 2020, Caroline Receveur et Hugo Philip ont passé un cap : celui du mariage. En effet, sans jamais évoquer leur envie de s'unir, les amoureux ont partagé des photos du grand jour sur Instagram, à la grande surprise des internautes. Heureux et fou amoureux, Hugo Philip a partagé plusieurs clichés en noir et blanc de son union sur Instagram célébrée à la mairie du 16ème arrondissement à Paris. En légende, il écrit : "Elle a dit oui !" De son côté, la créatrice de la marque Recc a partagé une vidéo où on la découvre sublime dans une robe satinée embrassant tendrement son époux, habillé d'un élégant pantalon blanc et d'une chemise noire.