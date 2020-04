Caroline Receveur avec Marlon : "Je suis à 200 % avec lui et ça fait du bien"

Comme beaucoup, Caroline en profite pour découvrir les séries Netflix. Elle révèle : "Depuis le début du confinement, j'ai aussi dévoré la série Validé de Franck Gastambide, et j'ai terminé You, sur Netflix". Le confinement est aussi l'occasion pour elle et sa famille de revoir de vieux films comme le cultissime Les Bronzés font du ski dont elle est une grande fan.

Gourmande, Caroline Receveur dévoile aussi ses péchés mignons pendant son confinement : les crêpes et le chocolat. "Je suis une grande fan de galettes bretonnes. Ma touche perso, c'est de les garnir d'un peu d'avocat. C'est génial. Je suis aussi une addict au chocolat noir aux noisettes." Pour déculpabiliser, Caroline fait du sport avec son chéri. "J'avoue ne pas être très assidue par rapport à lui. Et quand je me motive pour une séance, ça me donne trop faim..." confesse-t-elle avec humour.