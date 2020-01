Caroline Receveur : La vidéo "incroyable" (et trop chou) de son fils Marlon

Peut-on voir quelque chose de plus mignon ?! Samedi 4 janvier 2020, Caroline Receveur (32 ans) a partagé une vidéo adorable de son fils Marlon (né le 6 juillet 2018) sur Instagram, en pleine discussion. Et ne croyez pas que le fils d'Hugo Philip et de l'influenceuse se contente de dire des mots de bébé. Non, Marlon enrichit son langage d'un vocabulaire complet dès son plus jeune âge. La preuve, sa maman a partagé son apprentissage du mot "Incroyable".

Le fils de la businesswoman apparaît sur un lit, souriant et terriblement mignon comme toujours. Surnommé "mon petit poussin" par sa mère et son père, le petit garçon essaye de répéter le mot de sa maman, la gestuelle qui va avec. Les bras au ciel, le bout'chou tente de prononcer le mot devant sa maman attendrie et amusée. Une scène vraiment trop mignonne qui a fait craquer tous les abonnés de l'ancienne candidate de télé-réalité.

Suivie par plus de 3 millions d'internautes, les fans de Caroline n'ont pas tardé à fondre devant tant de mignonnerie. "Beaucoup trop mignon !!!", "C'est vraiment super chouette cette période d'émergence du langage", "Je fonds d'amour", "Il est tellement craquant". Rien à dire, Marlon remporte tous les suffrages ! Il y a quelques mois, le petit garçon de 1 an avait également commencé à prononcer son prénom. Marlon se disait alors "Ma-Ho" selon le fils de Caroline. Un bon début !

Complètement gaga de son fils, Caroline lui avait adressé une tendre déclaration pour son premier anniversaire en juillet 2019. Sur Instagram, elle avait écrit :"Je t'aime tellement mon petit poussin malin, tu illumines ma vie chaque jour". Maintenant, quel sera le prochain mot de Marlon ?