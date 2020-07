Caroline Receveur, cap sur Dubaï : les raisons de ce déménagement

Après Paris et Londres, c'est à Dubaï que Caroline Receveur s'installe. Avec son amoureux Hugo Philip qu'elle a épousé le 11 juillet 2020 et leur fils Marlon (2 ans), la jolie blonde de 32 ans déménage sous le soleil des Émirats Arabes Unis. Lundi 13 juillet, sur son blog, l'ancienne candidate de télé-réalité devenue business woman s'explique sur les raisons de ce départ.

"J'adore la France, son histoire, son patrimoine culturel, son charme unique, ses paysages, mais j'aime aussi voyager, découvrir d'autres pays, d'autres cultures, faire des rencontres et m'ouvrir à l'inconnu car je suis sans cesse en mouvement et je ne supporte pas de rester au même endroit trop longtemps, lance Caroline Receveur. J'ai un réel besoin de me challenger et je suis frustrée de ne pas tenter. Clairement je préfère oser et me planter que de ne rien faire."

Direction Dubaï pour la petite famille. Un choix longuement réfléchi, comme l'explique la jeune maman. La ville "offre la possibilité aux parents de scolariser leur enfants dans l'une des différentes écoles Françaises mais aussi Anglaises et Internationales". Un point non négligeable pour la belle qui, déjà à Londres, envisageait d'inscrire Marlon dans une école bilingue afin qu'il puisse apprendre l'anglais, "et pourquoi pas d'autres langues". Et de poursuivre : "Permettre à Marlon de côtoyer des petits camarades de toutes les couleurs (dans cette ville où plus de 200 nationalités sont représentées) et de ne pas connaître la définition du mot 'racisme' me tient particulièrement à coeur dans un monde où la tolérance et la bienveillance ne sont pas toujours au rdv."

Maison avec jardin et piscine, un luxe plus accessible à Dubaï

Autre critère important, "qui a joué plus que n'importe quel autre" : la sécurité. "Après avoir vécu un événement traumatisant il y a quelques années, et aussi parce qu'en tant que personnalités publiques nous sommes plus 'épiées' que la normale, la notion de sécurité pour ma famille et pour Marlon est devenue une priorité dans mon quotidien", a-t-elle confié. Enfin, le système médical de Dubaï "semble vraiment top" à en croire les dires des mamans expatriées qui lui ont donné des conseils.

"Le cadre de vie qu'offre Dubaï à l'année n'est pas négligeable, poursuit-elle. Une maison avec jardin et piscine à Dubaï est bien plus inférieure au prix du marché en France et encore bien plus inférieure au prix du marché Anglais, je vous laisse un jeter un oeil par vous même." Il faut également rappeler que la ville n'est qu'à 6h30 de vol de Londres et Paris et que le décalage horaire n''est que de 2h en été et 3h en hiver, "idéal pour rester en contact avec ses équipes et revenir en Europe pour raisons pro ou perso".

Initialement, Caroline Receveur et Hugo Philip souhaitaient s'installer à Los Angeles. Mais quelle désillusion ! Scolarité, système de santé, sécurité, coût de la vie... Finalement, rien n'était à la hauteur des attentes du couple fraîchement marié. Mais ils ne finiront pas leur vie à Dubaï ! "J'ai déménagé plus de 15 fois depuis mes 18 ans, parfois dans la même ville parfois à l'étranger et je pense que ce n'est pas fini ! Dans 5 ans, je peux très bien partir vivre au Brésil ou à Singapour si l'envie et les opportunités se présentent", a conclu la belle.