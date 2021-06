Nabilla traumatisée et très inquiète pour son fils Milann : "Je fais tout le temps des cauchemars"

Milann va beaucoup mieux mais Nabilla est toujours très inquiète. Encore choquée par cette terrible nuit durant laquelle l'état de santé de son fils s'était brusquement détérioré, la jolie brune de 29 ans a confié à ses fans être encore très angoissée pour son précieux Milann. Ce 20 juin 2021, la femme de Thomas Vergara révèle d'ailleurs sur Snapchat qu'elle ne dort quasiment plus car elle veille sur son fils et se réveille "toutes les deux heures" pour vérifier qu'il respire bien et qu'il dort paisiblement.

"Cette nuit j'ai fait un peu la psychopathe j'ai pas arrêté de me réveiller", révèle l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité. Rassurée de voir que son fils retrouve peu à peu ses forces et que le syndrome de Croup dont il a souffert semble s'atténuer, elle indique : "Il a fait sa nuit d'une seule traite, ce matin je suis allée le réveiller il ne toussait pratiquement plus le nez qui coule plus ça va beaucoup mieux tout va très bien, je suis très contente."

Pour autant, Nabilla ne parvient pas à lâcher-prise et révèle même faire de nombreux cauchemars qui l'empêchent de se reposer pleinement. "J'ai fait quelques cauchemars cette nuit. Je fais tout le temps des cauchemars la nuit, que ce soit sur mon fils, sur moi, sur mon mari,.. (...) Bref j'ai pas super bien dormi cette nuit mais mon fils a super bien dormi donc c'est l'essentiel."

Resté à la maison depuis quelques jours avec Milann, le couple a décidé de le remettre à l'école ce jour. Une épreuve pour Nabilla qui avoue être restée "à peu près une heure à le regarder jouer à travers les grandes vitres transparentes" de l'établissement afin de surveiller que tout se passe bien. "J'étais pas trop pour le remettre mais bon il s'ennuie un peu. Thomas m'a dit que c'est important qu'il retrouve sa vie normale et qu'il fallait que j'arrête de psychoter. Donc voilà on l'a emmené à l'école ce matin", partage-t-elle. Un retour à la vie normale effectivement nécessaire pour tout le monde.