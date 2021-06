Nabilla : Cadeaux hors de prix pour Thomas Vergara, son fils Milann "explose sa tirelire" !

Dimanche 20 juin 2021, la fête des Pères était célébrée en France. Même si Nabilla est installée à Dubaï, elle vit à l'heure française et a tenu à honorer son mari Thomas Vergara, père de leur petit Milann (1 an). Et, comme à son habitude, la jolie brune voit les choses en grand... Sur Snapchat, l'heureux papa partage en vidéo ce moment.

Milann et sa chère maman débarquent dans le salon, apportant de jolis cadeaux à Thomas Vergara pour l'occasion. Le jeune garçon traîne deux sacs en carton signés Louis Vuitton. Mais d'abord, l'heureux papa a le droit à un super dessin des empreintes de mains de son fils adoré. "Ce matin, Nabilla a accompagné Milann à la crèche. Elle m'a dit de ne surtout pas venir, donc je n'y suis pas allé. Elle leur a expliqué que c'était la fête des Pères en France, ils lui ont fait faire un dessin avec ses empreintes. Je vais le garder à vie", lance-t-il, touché par cette attention.

Nabilla et Thomas Vergara : une fête des Pères à 2150 euros !

C'est alors que Milann apporte les autres cadeaux à son papa. Ils ouvrent ensemble ces deux boîtes oranges siglées. Thomas Vergara découvre alors une chemise blanche à rayures bleues et imprimés monogram, classique de la maison Louis Vuitton, sur le haut. Il semble ravi... et il peut l'être ! En effet, cette chemise est vendue au prix de 1700 euros sur le site officiel de la marque. Mais surtout, elle est introuvable ! Indisponible en ligne et en boutiques françaises.

Enfin, dans l'autre sac Louis Vuitton, l'amoureux de Nabilla découvre deux parfums : Météore, aux odeurs de mandarine épicée, et Imagination, qui promet une alliance inédite entre l'ambre et le thé noir. Chaque flacon de 100ml coûte 225 euros. Au total, Nabilla a déboursé 2150 euros pour célébrer cette fête des Pères ! Mais le bonheur de son chéri Thomas Vergara vaut bien cela... "J'ai été très gâté. Milann a été vraiment très gentil, il a cassé sa tirelire. Je ne pouvais pas espérer mieux", lance-t-il, comblé par sa petite famille.

Le triste épisode de ces derniers jours est bel et bien derrière eux. Rappelons que le fils de Nabilla et Thomas a été placé sous assistance respiratoire à l'hôpital après que les médecins lui ont diagnostiqué Le Croup, une infection virale aiguë des voies aériennes supérieures vendredi 18 juin 2021. Désormais, le couple se concentre sur un autre projet : un remariage. En mai 2019, ils s'étaient déjà dits "oui" à Londres, en tout petit comité. En juillet prochain, c'est en grande pompe que Nabilla et Thomas Vergara célébreront leur deuxième mariage.