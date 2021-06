Nabilla, ses premières timides confidences sur son mariage à venir : "Ça va être incroyable !"

Le grand jour approche à grand pas... Le 6 juillet prochain, Nabilla et Thomas Vergara se diront "oui" pour la deuxième fois de leur vie lors d'une cérémonie qui s'annonce tout simplement exceptionnelle. Le couple s'est d'abord marié en catimini en 2019 à Londres alors que la star était enceinte de leur fils Milann (1 an et demi). Pour cette seconde union, ils ont vu les choses en grand. Alors forcément, la pression commence à monter.

Ce jeudi 17 juin 2021, c'est la première fois que Nabilla a pris la parole au sujet de son nouveau mariage, restant encore toutefois très mystérieuse. Le jeune femme de 29 ans a confié qu'il lui restait encore beaucoup de détails à régler pour être certaine de vivre le plus beau jour de sa vie. "On est très content et aussi très stressé, enfin moi je suis très stressée par rapport au mois de juillet, à notre événement... J'ai encore 1000 choses à faire, tous les jours je suis au téléphone...", a-t-elle indiqué sur Snapchat. Mais de promettre avec enthousiasme : "Ça va être incroyable ! Je suis tellement heureuse... Je suis contente, je suis heureuse mais c'est plein de petits détails qu'il faut coordonner pour que ce soit parfait. Moi je veux que ce soit parfait, parfait, parfait !"

Les détails du mariage

Si Nabilla et Thomas se gardent encore bien de partager trop d'informations sur leur renouvellement de voeux, d'autres l'ont fait pour eux. Il a par exemple été communiqué que la cérémonie se déroulera au château de Chantilly, en France, où "un film" sur les coulisses sera tourné puis retransmis sur la plateforme de streaming américaine Amazon Prime Video.

En outre, Nabilla aurait fait confiance à Jean-Paul Gaultier pour sa robe de mariée sur-mesure et au moins une centaine d'invités triés sur le volet devraient être présents le jour J. Le 27 mai dernier, c'est l'influenceuse qui l'a confirmé en dévoilant rapidement le plan de table sur Instagram. On y comptait alors 18 tables de dix personnes. Par la suite, Nabilla a néanmoins regretté l'absence d'une personne chère à son coeur. "Ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle", a-t-elle expliqué.