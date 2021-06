Nabilla, un imprévu chamboule son mariage avec Thomas Vergara : "Ça m'a fait beaucoup de mal..."

Après un premier mariage en mai 2019 à Londres en tout petit comité, Nabilla et Thomas Vergara remettent ça. En effet, le 6 juillet 2021, le couple emblématique de la télé-réalité se dira "oui" une nouvelle fois, en présence de leur fils Milann (1 an) qui n'était pas encore né à l'époque de leur première union. Mais ce joli rêve ne se déroulera pas comme prévu... En effet, jeudi 3 juin 2021, sur Snapchat, la future mariée annonce une mauvaise nouvelle.

À Londres, de rares membres des familles de Nabilla et de Thomas Vergara étaient les seuls présents. Pour ce renouvellement de leurs voeux, les amoureux voient les choses en grand. Alors la liste d'invités est forcément plus longue. Mais l'un d'entre eux ne sera pas de la partie et cela affecte énormément la jolie brune. "Il y a une personne très importante qui ne va pas pouvoir venir. Ça m'a fait beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à digérer cette nouvelle", lance-t-elle sur le réseau social de partages d'images éphémères.

Nabilla et Thomas Vergara : Un mariage de rêve avec "beaucoup de soucis"...

Nabilla ne révèle pas l'identité de ce grand absent. Toutefois, l'invité qui se désiste est certainement quelqu'un de très proche pour que cela l'affecte autant. Peut-être s'agit-il de son père Khoutir Benattia, qu'elle peine déjà à voir tout le long de l'année, hors mariage... Leur dernier rendez-vous date de février 2021, lorsque ce fonctionnaire de l'ONU a enfin rencontré le petit Milann, plus d'un an après sa naissance.

Et l'absence de cet invité mystère n'est pas le seul coup dur pour Nabilla. Alors qu'elle est en plein préparatifs de son mariage grandiose, la jeune maman fait face à bien d'autres déconvenues. Elle évoque, toujours sur Snapchat, "beaucoup de soucis et de beaucoup de choses" à gérer quant à l'événement. "Je pense que je me mets trop la pression. Je n'étais pas très bien ces derniers temps. Je voulais que tout soit parfait", constate-t-elle. Et quoi de mieux qu'un superbe séjour avec Thomas Vergara aux Maldives pour décompresser ? Dès le 6 juin, Nabilla profitera de l'eau transparente et des paysages à couper le souffle des îles...