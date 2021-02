Nabilla : Émouvantes retrouvailles avec son père Khoutir, il a enfin rencontré Milann !

Ce week-end était un grand moment pour Nabilla. Son père Khoutir a enfin pu rencontrer pour la première fois son petit-fils Milann à Genève.

Partie de France en jet pour se rendre en Suisse avec Thomas et leur fils, l'ancienne candidate de télé-réalité a immortalisé cet instant magique et inoubliable en postant une photo sur Instagram. "Aujourd'hui j'ai revu une des personnes qui compte le plus pour moi. Je t'aime Papa" a-t-elle écrit en légende.

Rapidement, une abonnée de la jolie brune lui a demandé via les commentaires : "Ça y est il a rencontré ton fils ? Ça devait être très émouvant". "Beaucoup trop" a répondu la femme de Thomas Vergara. Un moment qui devait être effectivement très fort pour la maman de Milann, qui a entretenu pendant des années une relation compliquée avec son papa avant de finalement se réconcilier avec lui.