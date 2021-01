Nabilla Benattia et Thomas, 8 ans d'amour : des "aigris" tentent de ruiner leur bonheur

D'autres ont partagé leur expérience personnelle. "Il y a déjà plein de commentaires sous mon post. Plein de gens me disent : 'Oh la la, moi j'ai tenu trois ans', d'autres six ans. Quelqu'un a aussi dit : 'Bravo parce que c'est difficile de dépasser les huit ans.'" Pourtant, Nabilla et Thomas s'aiment comme au premier jour et cela en étonne certains.

"Au début, les gens nous disaient : 'Vous allez voir, on en reparle dans cinq ans.' (...) En fait, je me rends compte qu'il ne faut jamais écouter les gens parce que ça fait huit ans et on n'a toujours rien eu. On est toujours très affectueux. On a eu des hauts et des bas, c'est sûr, comme dans tous les couples. Il y a même des choses que vous ne savez pas parce que je respecte mon mari et mon couple. Je ne peux pas tout dire. Parfois on se dispute, on n'est pas d'accord sur des choses qui concernent l'éducation de notre fils ou d'autres choses. Ce n'est pas tous les jours rose mais on s'aime donc on essaie de trouver des solutions", a poursuivi la maman de Milann (1 an).

L'ancienne candidate de télé-réalité a également tenu à répondre aux personnes mal intentionnées qui ont posté des commentaires négatifs pour gâcher leur bonheur. "Il y a un truc aussi typique des réseaux sociaux. Les gens malheureux et aigris ne sont pas contents de voir les gens heureux. Du coup, ils essaient de ruiner leur bonheur en mettant de mauvais commentaires. Mais les gens heureux s'en foutent parce qu'ils en ont vu plein des mauvais commentaires et ils n'ont jamais calculé. (...) Ils ont une belle famille, ils ont réussi donc le mal que les gens essaient de leur faire ça ne marche pas. Ils ont déjà beaucoup souffert donc ce ne sont pas des petits commentaires qui vont changer quelque chose", a-t-elle conclu.