Nabilla et Thomas en couple depuis 8 ans : en larmes, elle évoque leur relation semée d'embûches

"Aujourd'hui cela fait huit ans que nous nous aimons, que nous avons construit notre vie et fondé notre famille". Nabilla est sur un petit nuage ce mercredi 13 janvier 2021. Et pour cause, c'est son anniversaire avec Thomas Vergara. Huit ans déjà que leurs chemins se sont croisés sur le tournage des Anges et, depuis, ils ne se sont plus quittés. Pourtant, le couple a traversé des périodes éprouvantes, comme l'affaire du couteau qui aurait pu avoir raison de leur idylle. Mais l'amour aura toujours été le plus fort, se consolidant avec l'arrivée de leur premier enfant, Milann, en octobre 2019. De quoi rendre Nabilla fière, laquelle a fait la rétrospective de sa relation avec Thomas sur Snapchat avec beaucoup d'émotion.

"Aujourd'hui, ça fait huit ans que je suis avec mon mari. J'ai toujours été droite, il a toujours été droit. On a eu nos petits soucis comme tous les couples, on n'est pas le couple goal. On est juste un couple qui s'aime et qui veut avancer ensemble. Et quand il y a de l'amour je peux vous jurer que quoi qu'il se passe dans votre couple, vous allez tout surmonter. Forcément, je suis émue. Tout le monde sait qu'il y a des hauts et des bas dans un couple, l'essentiel c'est de ne pas se salir, de respecter sa famille, rester droit, fidèle et surtout s'aimer", a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux. Et pour elle de se souvenir : "Quand on s'est mis ensemble, personne ne croyait en nous, Tout le monde disait qu'on était un couple fake, ensemble pour le buzz. Ça nous a fait tellement du mal. Mon mari et moi on sait que même quand on n'avait rien et qu'on était au fond du trou, on a toujours été solidaire. On a eu beaucoup de soucis, de problèmes, des choses que les gens ne savent pas, et on ne s'est jamais lâché. On est une équipe indestructible."

Nabilla continue en se montrant reconnaissante de son mari, toujours là pour la pousser vers le haut. "Il reste dans l'ombre parce que son but c'est que je réussisse. Il s'en oublie lui-même parfois. Je me dis que j'ai beaucoup de chance de l'avoir, d'avoir ce travail, mon fils le plus beau cadeau du monde, qui est beau, en bonne santé, gentil, intelligent", s'est-elle réjouie.