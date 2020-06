Nabilla, ses disputes avec Thomas : "Parfois on ne peut plus se voir"

"J'ai coché toutes les cases de ma liste." Voilà comment Nabilla place des mots sur son bonheur dans les pages du nouveau magazine Gala, pour lequel elle fait la couverture ce jeudi 25 juin 2020. Il faut dire que la belle brune de 28 ans en a parcouru du chemin pour en arriver là où elle est aujourd'hui : aux commandes de plusieurs business, vivant à Dubaï et surtout maman de son fils Milann, né en octobre 2019.

Autant de belles choses survenues dans sa vie qui n'auraient pas été possibles sans la présence de son mari Thomas Vergara. C'est incontestablement le couple le plus connu du milieu de la télé-réalité. D'ailleurs, ils se sont rencontrés pour la première fois en 2013 sur le tournage des Anges. De leur coup de foudre est née une histoire d'amour très passionnelle, à tel point que des dérapages sont venus rythmer leur quotidien. On se souvient notamment de la terrible affaire du couteau qui aurait pu les séparer, mais qui, au contraire, les a rapprochés. Pour nos confrères de Gala, Nabilla fait donc le point sur leur idylle qui continue de passionner les foules.

On est fous amoureux

"Cela fera huit ans en janvier prochain. Au début, on nous avait parlé du cap des trois ans, j'avais regardé le film [L'amour dure trois ans, de Frédéric Beigbeder, NDLR], cela m'avait un peu effrayée. Puis, on a passé cette étape. On a fait le tour du monde trois fois et vécu plein d'expériences ensemble. Il nous manquait quelque chose pour nous épanouir encore plus. Maintenant, avec notre fils, on a trouvé un équilibre. En amour, il faut toujours se renouveler. On est vraiment fous amoureux", confie-t-elle.

Nabilla ne cache cependant pas avoir toujours des hauts et des bas avec celui qu'elle a épousé en 2019. Le confinement a d'ailleurs été particulièrement éprouvant, les amenant à faire chambre à part à plusieurs reprises. La seule différence aujourd'hui, c'est que les sulfureux amants sont plus à même de gérer leurs crises. "Parfois, ce n'est pas évident, on se dispute aussi, on ne peut plus se voir... mais ça ne dure jamais longtemps. On a la chance d'avoir une très grande maison. En général, quand vraiment ça ne va pas, chacun va dans une chambre, ça dure une journée et, le lendemain matin, au petit déjeuner, tout s'est arrangé, on s'est manqué, on se demande comment ça va, on se dit : 'Allez, on oublie !' C'est très rare qu'on crie, on a vécu tellement de choses fortes ensemble et surmonté tant d'autres que l'on n'est plus du tout dans le combat, on est plutôt dans 'on laisse tomber'", explique-t-elle. Une formule qui fonctionne à merveille !