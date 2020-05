Nabilla Benattia et Thomas Vergara, couple en crise : "Peut-être est-ce la fin"

Le confinement ne se passe pas bien du tout pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Tout en bronzant au bord de leur piscine, le beau brun de 33 ans a fait de tristes confidences.

Ces derniers jours, les internautes qui suivent assidûment les vidéos Snapchat des deux anciens candidats de télé-réalité ont pu remarquer qu'ils n'apparaissaient plus ensemble. Nombreux sont donc leurs fans à leur avoir envoyé des messages pour savoir ce qu'il se passait. Une question à laquelle Thomas a répondu ce vendredi 8 mai 2020. "Je viens de voir passer Nabilla. J'ai dû rêver. C'est peut-être la chaleur. Ça fait dix jours que je ne l'ai pas vue. C'est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux", a-t-il tout d'abord confié.

Mais comment est-il possible que Nabilla et Thomas ne se croisent jamais, alors même qu'ils vivent dans la même maison, à Dubai ? C'est bien simple : la maman de Milann (bientôt 7 mois) a son aile et son compagnon la sienne. "On ne se croise pas. (...) On se fait la garde partagée du petit à la maison. C'est sympa... Le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. C'est très spécial. Je ne comprends pas. Je pense qu'on ne se supporte plus. Après on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. (...) Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputés. Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais", a conclu le jeune papa. Alors que le déconfinement doit débuter en France le 11 mai, mieux vaut qu'il ne tarde pas trop pour eux.

Ce n'est pas la première fois que le couple est en froid depuis le début du confinement. Le 22 avril dernier, Thomas Vergara expliquait : "Je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu'avec Nabilla on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras le bol. On a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dit parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part."