Nabilla Benattia, maman "perdue" : "Je ne sais pas si je fais bien"

La vie de Nabilla Benattia a changé le 11 octobre 2019. Ce jour-là, l'ancienne candidate de télé-réalité a donné naissance à son premier enfant : un petit garçon que son époux Thomas Vergara et elle ont prénommé Milann. Si avoir un bébé est une grande source de bonheur, cela peut également être une source de stress, comme l'a confié la jeune maman sur Snapchat, ce jeudi 7 mai 2020.

Comme tous les parents, Nabilla Benattia se pose parfois des questions concernant son fils. "J'essaie de lire pas mal de choses pour savoir comment ça fonctionne un bébé, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Surtout quand c'est le premier, on est complètement perdu. C'est vrai que parfois je suis un peu perdue, je ne sais pas si je fais bien. J'appelle ma mère ou ma grand-mère, mais ma grand-mère ne se rappelle plus. Donc je me documente beaucoup sur Internet", a confié la belle brune de 28 ans.

Mais aller sur Google pour tenter de trouver des réponses à ses questions n'est pas toujours efficace. Elle tombe en effet parfois sur des sites qui disent tout et son contraire. "J'essaie de faire aussi au feeling. Je me pose pas mal de questions", a poursuivi Nabilla Benattia. Mais, malgré le stress qu'elle peut parfois ressentir, la jeune femme n'échangerait sa vie pour rien au monde. Elle profite chaque jour de son petit Milann et adore le voir évoluer chaque jour. Récemment, il a commencé à ramper, de quoi la rendre fière. Elle ne souhaite tout de même pas qu'il grandisse trop vite, car le temps passe beaucoup trop vite à son goût.