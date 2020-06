Nabilla : "Première grosse bêtise" de Milann et énorme frayeur

Après une matinée de câlins avec son papa Thomas Vergara, le 21 juin 2020, jour de la fête des Pères, le petit Milann a fait une grosse bêtise dans leur maison de Dubaï. Alors qu'il tentait d'attraper un objet sur un meuble, le bébé de 8 mois a cassé un énorme tiroir en bois. Très lourd, il lui est même tombé sur les jambes alors que le fils de Nabilla et Thomas Vergara venait de glisser sur le sol. Une bêtise et une énorme frayeur que Nabilla a raconté sur Snapchat. Juste à côté de son fils, la jeune maman a déclaré effrayée : "Oh mon dieu ! Chéri, viens s'il te plaît, il a pété le tiroir. Non mais ça franchement c'est pas cool. Dis lui. Faut que tu lui expliques franchement..."

C'est le cadeau de la fête des Pères ça ?

Parti avec son fils un peu plus loin, Thomas n'a pas semblé très autoritaire avec lui. Le papa l'a porté dans ses bras avant de jouer avec lui et de le faire sauter dans les airs. Amusé, il lui a dit : "Qu'est ce t'as fait mon fils ? Ça te fait rire ?" Exténuée et pas très contente de constater que Thomas n'a pas grondé un peu plus leur fils, Nabilla a ensuite déclaré : "Non mais si tu lui dis comme ça... Il lui dit : 'T'as cassé, il le jette en l'air et il lui dit t'as cassé.'" "Il va jamais comprendre avec son père, il lui dit : 'T'as cassé', il lui fait des bisous...", a ensuite soufflé Nabilla à ses abonnés.

Plus de peur que de mal pour le petit Milann qui a continué à s'amuser comme si de rien n'était après cette nouvelle bêtise. Un peu plus tard, Nabilla a expliqué, rassurée : "De toute façon ce meuble ne va plus exister dans la nouvelle maison. Milann a fait une sacrée bêtise aujourd'hui, c'est l'une de ses premières grosses bêtises. Comme c'est la première fois ça fait rire mais bon. (...) C'est le cadeau de la fête des Pères ça ? C'est un beau cadeau !"