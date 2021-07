Cambriolage au mariage de Nabilla : Thomas Vergara, "dégoûté", brise le silence

Un moment magique qui tourne au cauchemar... Voilà le résumé du mardi 6 juillet 2021 pour Nabilla et Thomas Vergara. Les parents de Milann (1 an et demi) célébraient leur mariage en grande pompe au château de Chantilly et ont été victimes d'un cambriolage durant la nuit. Au lendemain soir du drame, Thomas Vergara prend la parole.

C'est aux alentours de 23h, sur Snapchat, que Magali Berdah, amie et agent du couple, s'exprime. "Je suis avec Thomas et Nabilla, on est tous ensemble. Je voulais vous remercier. Thomas, ça va ?", lance-t-elle depuis son siège dans un van. Et le jeune marié de partager sa haine et sa tristesse : "Je suis dégoûté, on était censé vivre le plus beau jour de notre vie. Ça l'a été, mais ça a été court..." Encore décontenancé par le cambriolage et la crainte qu'il n'arrive quelque chose au petit Milann, qui dormait paisiblement à quelques mètres des dégâts, Thomas Vergara laisse alors la parole à Magali Berdah.

"Ça a été très compliqué. Nabilla vous a adressé un petit mot tout à l'heure et là elle est en train de se reposer, lance-t-elle. On ne peut pas répondre à beaucoup de questions parce qu'il y a une enquête en cours, on ne veut pas interférer le travail des services de police. On a terminé nos dépositions à peine maintenant, ça a été long... Il y a beaucoup d'éléments qui sont en train d'être étudiés. On est vraiment contents des services de police, ils ont été super réactifs et super professionnels."

Plus tôt dans la journée, Nabilla avait elle aussi brisé le silence. C'est en larmes que la belle brune de 29 ans, qui a eu "très très peur", indiquait que la police avait déjà des pistes. Et si ni elle ni Magali Berdah ne peuvent en dire plus, nos confrères du Parisien ont apporté quelques précisions. Des bijoux, des montres, des affaires personnelles et leurs cadeaux de mariage, tout juste montés dans leur chambre, ont été dérobés. Le montant du préjudice est estimé à 150 000 euros ! Aussi, comme Nabilla l'a révélé sur Snapchat, "portes, fenêtres... tout était fermé". Mais d'après les informations de nos confrères, c'est bel et bien par "une simple fenêtre laissée ouverte" que le voleur s'est introduit dans la chambre.

Ces biens volés, notamment des bijoux offerts par ses grands-parents, Nabilla ne digère pas. Mais "ça aurait pu être pire", a-t-elle regretté...