Nabilla sublime à son mariage : premières photos du grand événement !

Mardi 6 juillet 2021, après huit ans d'amour, Nabilla et Thomas Vergara célébraient leur mariage grandiose. Le couple, qui s'était déjà uni une première fois à Londres en mai 2019 alors que la belle était enceinte, a vu les choses en grand pour cet événement. C'est au château de Chantilly que la jolie brune de 29 ans a dit "oui" à son amoureux... et en robe Jean-Paul Gaultier ! Au lendemain de la fête, les premières photos fuitent.

Nabilla a tenu à célébrer son mariage entourée de ses proches, sans rien partager sur les réseaux sociaux. Mais en attendant la diffusion de cette folle soirée sur Amazon Prime Video, quelques images exceptionnelles ont été publiées par certains invités. La jeune mariée a ainsi pris la pose avec Akram, l'ami et styliste de la star des Marseillais Maeva Ghennam, une certaine Kamelia ou encore Magali Berdah.

Sur les trois photos, la maman de Milann (1 an et demi) portait la même tenue, sans aucun doute la robe qu'elle avait choisie pour la soirée. Prises en selfie, les images ne montrent qu'un tout petit aperçu du look de la belle. Les cheveux lâchées, Nabilla apparaît en tenue à manches 3/4. C'est pour du nude que l'épouse de Thomas Vergara a opté, avec des touches de paillettes argentées. "Quelle soirée incroyable Nabilla. Maintenant on va faire dodo", écrit Magali Berdah, son agent et amie qui prend la pose en top gris, peut-être un pyjama...

De son côté, Morgan Ouatta, coiffeur de profession, ancien cheerleader et ex-candidat de télé-réalité vu dans Secret Story (saison 5, en 2011), n'était pas invité à ce mariage grandiose. Mais il était dans les coulisses. Il a notamment coiffé Magali Berdah et a aperçu la superbe mariée. "OMG, la robe de Nabilla était trop belle", lance-t-il en story sur Instagram, sans donner de détails quant à la coupe, la couleur ou encore la longueur de cette pièce signée Jean-Paul Gaultier et créée sur mesure, uniquement pour elle.

Si la cérémonie semble s'être déroulée sans accroc, la fin de soirée a été terrible pour Nabilla et Thomas Vergara. Alors qu'il célébrait ce somptueux mariage en compagnie de proches – mais sans Tarek Benattia, le frère de Nabilla, absent a priori pour "raisons religieuses" –, le couple a été cambriolé. La chambre d'hôtel où étaient stockés leurs cadeaux mais aussi de nombreux biens de valeur ont été dérobés. Alors, quand Magali Berdah évoque une "soirée incroyable" aux alentours de 5 heures du matin, soit peu après la découverte du vol, on y croit...