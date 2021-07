Mariage de Nabilla et Thomas Vergara à Chantilly, une union visée par les critiques

Après huit ans d'amour, un premier mariage à Londres en mai 2019 et la naissance de leur adorable petit garçon Milann (1 an et demi), Nabilla et Thomas Vergara s'apprêtent à se dire "oui" de nouveau ce mardi 6 juillet 2021. Une cérémonie très attendue et qui se déroulera au château de Chantilly dans l'Oise. Sur place, c'est l'événement et pour les habitants de la région, ce mariage, c'est pour le meilleur mais surtout pour le pire...

L'ambiance à Chantilly est particulière. Moins calme qu'habituellement. Il faut dire que la célèbre château accueille deux grosses stars de télé-réalité : Nabilla et Thomas Vergara, sans compter leurs invités de marque puisque des footballeurs sont attendus. Mais attention, "ce n'est pas Ryan Gosling non plus", balance au Parisien une jeune femme venue scruter l'endroit dans l'espoir d'y croiser l'acteur américain, venu tourner un film Netflix ici il y a deux semaines.

Du côté des commerçants, autant d'enthousiasme. "Pas sûr que ça nous rapporte grand-chose en termes de clients", regrette l'un d'eux. Une autre se montre un peu plus emballée : "Cela va faire un peu de publicité au château. C'est bon pour sa visibilité." Mais une restauratrice n'est pas de cet avis... "Pas sûr que ce soit très bien pour l'image du château. Mais bon, le domaine a besoin d'argent", lance-t-elle.

Le mariage de Nabilla au château de Chantilly, une question d'argent

Comme le rappellent nos confrères du Parisien, le château de Chantilly, frappé par la crise sanitaire liée à la Covid-19, connaît quelques difficultés financières. Une subvention exceptionnelle de 4,5 millions d'euros avait été versée par l'État pour sauver le domaine et les 132 salariés avec. Et, comme indiqué sur Châteaux et mariage.com, la privatisation de ce lieu féérique a un sacré prix. Elle coûte entre 3000 et 20 000 euros la journée. Même tarif pour la soirée.

Alors ce superbe lieu avec ses jardins à la française dessinés par André Le Nôtre, jardinier de Versailles au temps de Louis XIV, ses fontaines, ses bassins animés, ses écuries, ses galeries de peinture et son parc de plus de 115 hectares est moins regardant sur le prestige de l'événement. Tournages de cinéma, mariages sont désormais célébrés sur place.