Mariage de Nabilla et Thomas Vergara : des footballeurs invités, un feu d'artifice... Une fête grandiose !

Ce mardi 6 juillet 2021, c'est le jour J. Nabilla et Thomas Vergara célèbrent leur mariage. Une cérémonie somptueuse au château de Chantilly, filmée par Amazon Prime qui diffusera les folles images de cette fête en plusieurs épisodes. Alors que les plus de 6,6 millions de followers de la maman de Milann (1 an et demi) attendent avec impatience de découvrir ce superbe mariage, nos confrères du Parisien apportent quelques informations, notamment sur les invités.

Ils seront environ 150, amis et famille, à assister à l'échange des voeux de Nabilla et Thomas Vergara. Et parmi eux, certains noms bien connus du grand public. En effet, d'après "une source au sein de l'aire cantilienne", du beau monde est attendu à l'événement. "Des footballeurs, je crois", annonce cet informateur anonyme sans toutefois citer les noms des stars du ballon rond potentiellement invitées.

Ce n'est pas tout : cette même source indique que la fête se poursuivra "jusqu'à trois heures du matin" et qu'un feu d'artifice est prévu durant la soirée. Si pour l'heure très peu d'informations ont fuité quant à ce mariage grandiose, les fidèles abonnés de la belle brune de 29 ans savent d'ores et déjà qui l'habillera. Sa robe de mariée sera signée Jean-Paul Gaultier, célèbre couturier pour qui elle a déjà défilé en 2013, à ses débuts. En bref, pour cette deuxième union, le couple star a vu les choses en grand.

Rappelons que si des personnalités sont attendues au mariage de Nabilla et Thomas Vergara, il se pourrait bien qu'un proche manque à l'appel. En effet, d'après les informations de nos confrères de Public, Tarek Benattia, le frère de la mariée, ne participera pas à l'événement "pour des raisons religieuses". Une information à prendre avec des pincettes, surtout que Tarek Benattia, sa femme Camélia et leur fils Liaam (7 mois) sont arrivés à Paris ces derniers jours, peut-être en vue de rejoindre le château de Chantilly, situé dans l'Oise, ce mardi 6 juillet 2021... Toujours d'après Public, une chose est sûre : Khoutir Benattia, le papa de Nabilla, sera bien de la partie !