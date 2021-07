Mariage de Nabilla et Thomas Vergara : Tarek Benattia absent pour raisons religieuses ?

Le 7 mai 2019, Nabilla et Thomas Vergara ont célébré leur mariage. Un événement en tout petit comité, à Londres, alors que la belle était enceinte. Depuis, elle a accouché de son adorable petit Milann (1 an et demi) et s'apprête à épouser une nouvelle fois son amoureux, en grande pompe cette fois !

C'est au château de Chantilly mardi 6 juillet 2021 que Nabilla et Thomas Vergara se diront "oui" devant environ 150 personnes, amis et famille. Mais parmi les invités, un proche pourrait bien manquer... En effet, d'après les informations de nos confrères de Public, Tarek Benattia, le frère de la mariée, ne serait pas de la partie. "Pour des raisons religieuses, même s'il aime sa grande soeur de tout son coeur, le jeune homme n'ira normalement pas à la cérémonie organisée à Chantilly", peut-on lire.

Aussi, nos confrères indiquent que le jeune Tarek Benattia profite avec sa femme Camélia et des amis du soleil d'Ibiza. Un article publié dimanche 4 juillet 2021... et ce lundi 5 juillet 2021, le couple a quitté l'Espagne pour Paris, en vue peut-être d'assister au mariage de Nabilla et Thomas Vergara au château de Chantilly, dans l'Oise...