Camélia et Tarek Benattia parents : Nabilla annonce la naissance de son magnifique neveu

Quelle belle nouvelle ! Le fils de Tarek Benattia et Camélia est né. La nouvelle n'a curieusement pas été annoncée par le couple mais par Nabilla, une tata déjà gaga.

L'absence de Camélia et Tarek des réseaux sociaux a beaucoup intrigué. Nabilla a même été submergée de questions. Elle a donc décidé de prendre la parole, le 12 novembre 2020, sur Snapchat. C'est donc elle qui a annoncé la naissance du bébé. "Oui il est bien né ! Tout va bien. Je n'ai pas pu vous donner trop de détails avec la Covid et tout ça. Il y a plein de personnes qui n'ont pas pu le voir comme ma maman et la maman de Camélia. Il y a des règles et tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir le voir très rapidement hier. C'était un moment magique", a-t-elle déclaré. Précisant ensuite qu'elle laissera les parents annoncer eux-mêmes le prénom, Nabilla, encore émue, a déclaré : "Il est magnifique, trop beau, c'est un truc de fou. Je suis trop contente. J'espère pouvoir le revoir aujourd'hui ou plus tard quand ils seront sortis de l'hôpital."

La maman de Milann (1 an) a aussi fait savoir que "tout s'est bien passé". Seul regret, son fils n'a pas pu rencontrer son petit cousin. "Ca aussi j'ai vraiment hâte qu'ils se voient. Je pense que je vais être tellement émue. Donc on attend qu'on puisse aller chez eux."

Un couple très ému de devenir parent

C'est le 31 mai 2020 sur Instagram que l'annonce de la grossesse a été faite. Le couple avait posté de tendres messages sur les réseaux sociaux en légende de photos de l'échographie. "J'ai l'immense joie de vous annoncer que ma femme et moi attendons notre premier enfant. Encore du mal à me rendre compte que dans quelques mois nous serons trois mais le bonheur est déjà là ! Hâte de devenir papa, merci mon Dieu", avait écrit Tarek. Sa femme avait pour sa part rédigé : "Après quatre ans de relation, un mariage et un déménagement à l'autre bout du monde, nous sommes heureux de vous annoncer que nous attendons notre premier enfant, c'est très bizarre d'écrire cette phrase et je pense qu'aucun de nous deux ne réalise encore réellement, mais notre petite famille va s'agrandir et faire place à un cadeau de Dieu pour notre plus grand bonheur."

Dimanche 30 août 2020, Tarek Benattia et sa femme Camélia ont organisé leur Reveal Party. La jeune femme a dévoilé être enceinte d'un petit garçon ce qui a fait fondre en larmes son mari.

Une précédente grosse n'avait pas abouti

Le couple a mis du temps à dévoiler cette grossesse car comme l'a révélé Camélia Benattia au mois de juin, ce n'était pas sa première grossesse. Sur Snapchat, celle qui est depuis devenue maman avait expliqué : "On a déjà eu des antécédents. On s'est marié en mai 2017 et en août 2017 je suis tombée enceinte. Je l'avais dit à Tarek, on était apeuré, car on venait de se marier. J'avais 19 ans, il en avait 20. Tarek avait même pleuré (...) On est allé voir le gynécologue et il nous a donné une date de fin de grossesse, mais après l'examen, il ma dit d'aller aux urgences, car je pouvais faire une hémorragie interne." Camélia Benattia a fait une grossesse extra-utérine. "On est très croyants donc on s'est dit que ce n'était pas notre moment. On était un peu soulagés et tristes", avait-elle conclu. Mais tout ça, c'est du passé, ils sont aujourd'hui parents et comblés.