Nabilla, son mariage habillée en Jean Paul Gaultier : à quoi pourrait ressembler sa robe de mariée ?

Mardi 6 juillet 2021, c'est le grand jour pour Nabilla et Thomas Vergara. Après près de dix ans d'amour, le couple le plus connu de la télé-réalité célèbre une nouvelle fois son mariage. Un événement majestueux fêté au château de Chantilly et au cours duquel la belle brune s'affichera en somptueuse robe de mariée signée Jean-Paul Gaultier. Mais à quoi peut bien ressembler cette pièce haute couture ?

Au fil des années, Nabilla a changé de look. Elle s'est d'abord illustrée dans un style plutôt provoc', en robe courte et décolletée et talons aiguilles. Puis la maman du petit Milann (1 an et demi) s'est assagie et se montre désormais plus classe et glamour. Dans ce cadre, elle pourrait éventuellement craquer pour un modèle sobre mais chic du grand couturier.

Un joli body accompagné d'une longue traîne comme présenté lors du défilé haute couture printemps-été 2020, un modèle plus structuré à épaulettes inspiré de la robe de mariée dévoilée en automne-hiver 2016/2017, un tailleur bohème chic issu de la collection printemps-été 2015, de la dentelle, du voile, de la transparence comme déjà vu à l'automne-hiver 2019/2020... La gamme de choix est large. Mais Nabilla ne portera aucune des robes déjà présentées par Jean-Paul Gaultier. En effet, pour ce grand jour, le couturier créera sans aucun doute un modèle sur mesure à l'une de ses muses.

Car, rappelons-le, ce ne sera pas la première fois que la belle brune de 29 ans portera l'une des créations de la star des podiums. En 2013, Nabilla avait déjà défilé pour Jean-Paul Gaultier. C'est en robe noire bustier très sexy réhaussée d'insertions en fourrure léopard qu'elle avait foulé le catwalk. En février dernier, à son anniversaire, l'amoureuse de Thomas Vergara avait également opté pour un bustier, version combinaison blanche et griffée Bronx and Banco. Peut-être osera-t-elle encore une fois un bustier, version plus soft cette fois... En effet, son père Khoutir Benattia, qui ne lui parlait plus en raison de ses choix de vie, sera présent pour cet événement de taille. Pas question de le décevoir.