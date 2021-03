Nabilla : Elle partage une adorable et émouvante photo de son père Khoutir et elle

Si Nabilla semble tellement décidée à déclarer son amour pour son père, c'est que leur relation a été marquée, des années durant, par de vives tensions. À tel point qu'ils ne se sont plus parlés pendant une longue période. Lors d'une interview pour Paris Match en 2016, la jeune femme de 29 ans confiait que son papa, un fonctionnaire de l'ONU, avait été dépassé par son évolution en tant que femme. "Il me regardait comme un monstre", expliquait-elle. Estimant avoir été "aussi précoce qu'il a été strict", elle s'est alors éloignée de son papa. Et sa percée dans le milieu de la télé-réalité n'a fait qu'empirer la situation.

Alors qu'elle devient une superstar pour des millions de français, Khoutir Benattia tient des propos très durs à son encontre dans la presse. "Je ne comprends pas l'engouement qu'elle suscite, elle n'a pas inventé la poudre", avait-il lâché dans Closer, confiant avoir "honte" de sa fille.

Des années, et un passage en prison plus tard, Nabilla et son père se retrouvent enfin. "Ça s'est tellement amélioré (...). Il me dit : 'Qu'est-ce que tu es devenue intelligente, qu'est-ce que tu es devenue mature !' Je pense que ça restera ma plus belle réussite, d'avoir rendu fier mon père", s'est-elle réjouit sur Snapchat à la fin de l'année 2020. Et, cerise sur le gâteau, quelques mois plus tard, il a enfin pu rencontrer son petit-fils Milann, pour le plus grand plaisir de Nabilla. Un instant magique et bouleversant pour la brunette.