Tarek Benattia papa : le frère de Nabilla dévoile enfin le visage de son fils Liaam en vidéo

Tarek et Camélia ont vraisemblablement retrouvé le sourire après avoir été endeuillés par la mort soudaine d'un ami proche à la fin de l'année 2020. Et le petit Liaam ne pourrait pas se porter mieux.

"Quel mot serait assez fort pour décrire comment tu as comblé mon coeur d'amour. Je me demande encore comment j'ai fait pour vivre sans toi, tu as donné un sens à ma vie mon fils. Ton papa m'a soutenue durant toute ma grossesse et mon accouchement tu as fait de nous une famille, nous sommes désormais trois pour le meilleure et pour le pire", avait écrit avec émotion Camélia peu de temps après son accouchement. Un accouchement qui n'a d'ailleurs pas été des plus simples pour la jolie brune mais, fort heureusement, la santé de son bébé et la sienne n'ont jamais été en danger. Elle garde même un drôle de souvenir de ce grand jour, comme elle le racontait en novembre dernier.