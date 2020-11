Camélia Benattia, maman en larmes : récit de son accouchement express et drôle d'anecdote

"Je me demande encore comment j'ai fait pour vivre sans toi, tu as donné un sens à ma vie mon fils", confiait Camélia Benattia au lendemain de l'arrivée de son premier enfant, Liaam, né le 11 novembre dernier. La veille, sa belle-soeur Nabilla avait déjà annoncé la bonne nouvelle sans toutefois révéler ni le prénom, ni de photos de son neveu. Depuis, Camélia et son mari Tarek découvrent les joies de la parentalité. Ce n'est que ce mercredi 18 novembre 2020 que la jeune maman a trouvé le temps de s'entretenir avec sa communauté. Via sa story Instagram, Camélia est notamment revenue en détails sur le jour de son accouchement.



Elle explique d'entrée que, pour s'assurer de mettre au monde son bébé par voie naturelle, elle a été déclenchée la veille du 11 novembre. Ainsi, la première étape fut de percer la poche des eaux. Après l'arrivée des premières contractions, Camélia a pu avoir recours à la péridurale. "Ça a été mon moment de stress. Quand le médecin est arrivé, j'étais pas bien, je le voyais comme mon ennemi. Tarek ne voulait pas regarder, j'étais vraiment pas bien, je faisais des bruit et en fait j'ai rien senti. Donc moi en tout cas, je l'ai très bien vécu", explique-t-elle. En attendant que le travail commence, la brunette parvient même à... s'endormir. "Quand je me réveille d'une heure de sieste, la sage-femme arrive et contrôle mon col, j'étais ouverte à 9 cm. Donc on passe au boulot."

Les larmes de bonheur de Camélia

Tout s'est alors très vite enchaîné. En larmes, Camélia raconte : "J'ai poussé trois fois, sur trois contractions et mon petit bébé est arrivé. Je n'arrive pas à retenir mes larmes mais c'est des larmes de bonheur. Mon fils est arrivé, on me l'a mis sur moi et ça a été le plus beau moment de toute ma vie entière. Personne ne peut expliquer cette sensation. En soit l'accouchement a duré 15 minutes. Je n'ai vraiment pas poussé longtemps. Et voilà, je lai trouvé trop beau, j'ai senti son odeur.. Avec Tarek on a chialé tous les deux, on était dans un bonheur, dans une bulle. C'est indescriptible."

L'émotion a ensuite fait place à l'hilarité. Et pour cause, Camélia s'est souvenue d'une anecdote très drôle. "Quand mon fils né, je vois un caca... je me dis que c'est pas moi qui vient de faire ça et non on me dit : 'C'est votre petit loup qui vient de faire caca'. Il a fait caca dès sa sortie, il nous a fait une petite crotte. Je me suis dit : 'Ouf c'est pas moi'. Ça me stressait trop ça quand on m'a mis la péridurale parce qu'on sent plus rien à ce niveau là. Vous sentez même pas quand vous faites pipi..." Mis à part ce petit appel de la nature, tout était magique pour le couple. "Mon fils est né dans les meilleures conditions", conclut la maman des étoiles pleins les yeux.