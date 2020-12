Tarek Benattia dévasté, sa femme Camélia en larmes : mort d'un proche du couple

Triste nouvelle pour Tarek Benattia. Lundi 14 décembre 2020, le petit frère de Nabilla a appris la mort de son plus cher ami, celui qu'il considère comme un frère. Endeuillé, il a témoigné sa peine et rendu hommage à Mohamed Conté, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom d'Oblah.

"Ma douleur est immense, j'ai perdu l'une des personnes les plus chères dans ce bas monde. Je t'aime plus que tout, tu passais avant tout le monde, je ne t'oublierai jamais et je ne cesserai de t'aimer jusqu'à ce que je puisse te retrouver mon frère", écrit Tarek Benattia sur Snapchat qui pleure son meilleur ami, son "frère d'une autre mère".

"Il vous a fait rire pendant des années, il ne pensait qu'à vous faire plaisir. Il réfléchissait toujours pour vous faire kiffer, priez pour lui c'est un homme en or avec un coeur pur, poursuit-t-il. C'est le minimum pour le remercier. Vous avez rendu sa vie si belle, il vous aimait tellement si vous saviez. Ma vie ne sera plus jamais la même sans toi mon frère." Oblah était suivi par près de 14 000 personnes sur Instagram et bien plus sur Snapchat, où il régalait ses followers avec ses vidéos souvent humoristiques. D'après des internautes sur Twitter, il aurait succombé à une crise cardiaque après une opération. Cette information est à prendre avec des pincettes, d'autant que les proches de Mohamed Conté ne se sont pas publiquement exprimés.