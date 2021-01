Nabilla métamorphosée : photos de sa folle évolution physique depuis ses débuts !

Déjà dix ans que Nabilla a lancé sa carrière à la télévision. Depuis 2011, la jolie brune s'est complètement métamorphosée. Un changement physique qui s'est opéré en plusieurs étapes. Il faut dire qu'aujourd'hui, la belle devenue maman et femme d'affaires est bien loin de son quotidien d'antan...

C'est en 2011, alors qu'elle avait 19 ans que Nabilla a fait sa première apparition sur petit écran dans L'amour est aveugle. Sa plastique de bimbo et son visage de poupée n'étaient pas passés inaperçus et elle a, la même année, enchaîné les émissions de télé-réalité à l'instar des Anges où elle a rencontré celui qui deviendra l'homme de sa vie : Thomas Vergara.

À Miami, tout s'enchaîne pour elle. Sa phrase buzz "Non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ?" la propulse sur le devant de la scène et lui offre la carrière dont elle rêvait. Défilé pour Jean-Paul Gaultier, chroniqueuse chez Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8), comédienne dans Hollywood Girls... Une vie de rêve stoppée net en 2014, lorsqu'elle a été accusée d'avoir poignardé Thomas Vergara. Mais tel un chat, Nabilla retombe toujours sur ses pattes. Après un procès, un passage en prison et des moments difficiles, la belle a entamé un incroyable travail sur son image.

Dans son livre baptisé Trop vite, elle raconte son histoire. Et surprise, en couverture elle prend la pose en chemise ample blanche, jean basique et mocassins. Un nouveau look qui lui va à merveille et qui contraste sans conteste avec les escarpins haut perchés, les robes courtes et décolletées qui l'ont fait connaître. Exit le maquillage chargé, désormais Nabilla privilégie le naturel.

La belle a depuis lancé sa propre marque de maquillage, Nabilla Beauty, elle s'est mariée avec Thomas Vergara en tout petit comité à Londres, elle s'est installée à Dubaï et est devenue maman ! En octobre 2019, elle a accueilli son premier enfant, un adorable petit garçon prénommé Milann. Une toute nouvelle vie pour la jeune maman qui a troqué son look de bimbo pour des tenues chic et branchées.