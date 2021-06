Nabilla soulagée : premières images de Milann après son hospitalisation, adorable docteur

J'ai eu vraiment très peur

La veille, la candidate de télé-réalité avait annoncé, en pleurs, qu'elle avait emmené son fils aux urgences car il avait manqué de s'étouffer. Nabilla s'était filmée depuis l'hôpital où son petit garçon âgé d'1 an et demi avait été placé sous assistance respiratoire.

"On a passé la nuit à l'hôpital, il est resté en observation, on est rentré ce matin à la maison. Et c'est vrai que hier j'ai eu vraiment très peur parce que c'est la première fois qu'il arrive quelque chose à mon enfant, il n'était jamais tombé malade, même pas un rhume, une grippe ou quoi que ce soit et franchement j'ai paniqué. J'ai quand même eu le bon réflexe de le prendre et de le mettre dans un taxi le plus rapidement possible, et on a foncé à l'hôpital. C'était la meilleure chose à faire" avait-elle annoncé sur Snapchat. Heureusement, tout semble désormais rentré dans l'ordre.