Mariage de Nabilla et Thomas Vergara : Une première photo de la soirée dévoilée

Outre le coup d'envoi du Festival de Cannes 2021, un autre événement a agité les internautes, le 6 juillet. Mardi, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont mariés une seconde fois devant tous leurs proches, au château de Chantilly. Et une première photo a été dévoilée par la brunette de 29 ans, sur Instagram.

Les fans du couple, qui s'est rencontré lors du tournage des Anges 5 (édition diffusée en 2013 sur NRJ12), attendaient avec impatience de découvrir des vidéos et des photos de leur nouvelle union, deux ans après leur mariage discret et en très petit comité à Londres. L'exclusivité de l'événement ayant été cédée à Amazon Prime, aucune image n'a fuité sur les réseaux sociaux. Il faut dire que "les prestataires ont dû signer une clause de confidentialité, leurs téléphones scellés pour empêcher toute photo volée", a dévoilé BFM Paris mardi matin. Il a également été précisé qu'ils "risquaient jusqu'à 5000 euros d'amende et 5 ans de prison en cas de fuite sur l'organisation du mariage". Et on imagine que les invités, qui ne sont pour l'heure pas connus, ont également dû suivre certaines règles.

Impossible donc encore aujourd'hui de savoir quel type de robe Nabilla Benattia a choisi ou de voir le costume de Thomas Vergara. Mais, afin de faire patienter ses fans, la brunette de 29 ans a dévoilé une photo en story Instagram. Ainsi, les internautes ont pu découvrir le menu que les convives et les jeunes mariés ont dégusté. Sur une table rose poudré, on peut admirer un carton marqué au nom de Nabilla Vergara. Un autre est placé juste en dessous et on peut y voir les armoiries du couple mais aussi, les mets qui allaient être servis. En entrée, tout le monde a eu la chance de manger un homard breton clarifié au beurre de café. En plat, le couple a choisi le tournedos rossini ! En revanche, impossible de savoir quel dessert ils ont pu déguster. Mais, nul doute qu'il a ravi tout le monde.

S'ils ont passé une belle soirée, Thomas Vergara et Nabilla ont vu leur événement magique gâché en rentrant à leur chambre d'hôtel. Selon les informations de Jean-Marc Morandini, des individus se sont introduits dans leur chambre d'hôtel, alors qu'ils étaient en train de faire la fête. Ils auraient dérobé les cadeaux de mariage, déposés un peu plus tôt par la grand-mère maternelle de Milann (1 an et demi) ainsi que des biens personnels des jeunes mariés. La police serait actuellement sur place.